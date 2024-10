Tarantinitime.it - Grottaglie rende omaggio a Giacomo Matteotti nel centenario della sua morte

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoNel giugno del 1924, all’indomani del brutale assassinio diper mano fascista, il Consiglio Comunale difu convocato su richiesta dell’opposizione per discutere l’invio di un telegramma di condoglianze alla famiglia del deputato socialista. Tuttavia, per ben due volte, la maggioranza del Consiglio respinse la proposta, e quel telegramma non fu mai inviato. A distanza di cento anni da quella vicenda, il Circolo ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) die l’Amministrazione Comunale hanno deciso di colmare questo vuoto storico. Il 24 ottobre 2024, alle ore 17.30, nella Sala Consiliare del Comune, si terrà un Consiglio Comunale straordinario e commemorativo, durante il quale verrà finalmente consegnato alla nipote di, Elena, il telegramma che nel 1924 non fu mai spedito.