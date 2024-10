Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello in aula: «Ha tratti narcisisti e psicopatici, ma non è disturbato. Ha ucciso sapendo cosa faceva» (Di lunedì 21 ottobre 2024) «Il mondo già non è un posto giusto all'altezza di queste due vite. In tutto questo orrore però ora è tempo che sia fatta giustizia e la giustizia in questi casi Leggo.it - Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello in aula: «Ha tratti narcisisti e psicopatici, ma non è disturbato. Ha ucciso sapendo cosa faceva» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) «Il mondo già non è un posto giusto all'altezza di queste due vite. In tutto questo orrore però ora è tempo che sia fatta giustizia e la giustizia in questi casi

Processo Turetta - il legale della famiglia Cecchettin : “Nessuna vendetta - ma giustizia per Giulia” - Continua a leggere . È iniziato il processo a carico di Filippo Turetta, accusato e reo confesso dell'omicidio di Giulia Cecchettin. L'imputato non era presente in aula, dove c'erano invece il papà, la nonna e gli zii della vittima. "Non appartiene alla famiglia Cecchettin la vendetta, noi vogliamo solo che Turetta abbia la giusta pena", ha detto Nicodemo Gentile, legale della sorella della ... (Fanpage.it)

Il Caso Sangiuliano-Boccia : Una Cronaca Tra Politica e Giustizia - In un post recente, l’imprenditrice ha dichiarato di apprezzare la satira e l’ironia rivolte nei suoi confronti, ma ha sottolineato con amarezza che nessuno sembra voler ascoltare la “verità” che sta cercando di comunicare. Il caso, esploso a fine agosto e culminato nelle dimissioni di Sangiuliano, ha attirato l’attenzione pubblica e giudiziaria, dando vita a un intreccio di accuse e controaccuse. (Puntomagazine.it)