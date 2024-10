Giornata dell'Autonomia, Zaia: «Sarà un confronto su sfide future» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si terrà domani a Venezia, a partire dalle ore 10, la prima "Giornata dell'Autonomia - Verso la concreta attuazione della volontà popolare", organizzato da giunta e consiglio regionale del Veneto presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista. L'appuntamento vedrà la partecipazione del Veneziatoday.it - Giornata dell'Autonomia, Zaia: «Sarà un confronto su sfide future» Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si terrà domani a Venezia, a partire dalle ore 10, la prima "- Verso la concreta attuazionea volontà popolare", organizzato da giunta e consiglio regionale del Veneto presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista. L'appuntamento vedrà la partecipazione del

SERIE A 2024/2025 : LE PARTITE DELL’OTTAVA GIORNATA. CANALI - ORARI E TELECRONACA - DOMENICA 20 OTTOBRE 2024 Ore 12:30 Empoli-Napoli – in diretta su DAZN. LUNEDI’ 21 OTTOBRE 2024 Ore 20:45 Hellas Verona-Monza – in diretta su DAZN, su Sky Sport Uno, su Sky Sport Calcio, su Sky Sport 251 e su NOW. Lecce-Fiorentina – in diretta su DAZN. Telecronaca di Rccardo Gentile e Lorenzo Minotti (Sky). (Bubinoblog)

A Venticano la Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi - Il prossimo 27 ottobre, anche Venticano, in Irpinia, sarà protagonista della Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi, un'iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio. Un’occasione unica per immergersi nei suggestivi paesaggi olivicoli che caratterizzano il nostro territorio e... (Avellinotoday.it)

Volley femminile - le migliori italiane della 3. giornata di A1 : Antropova inarrestabile! Perinelli più forte dei fischi - A Pinerolo la schiacciatrice di casa viene beccata dal pubblico locale al rientro in campo e lei risponde mettendo a terra il punto decisivo a suggello di una prestazione dove da fischiare non c’è moltissimo: 14 punti, il 45% in attacco e il 33% migliorabile in ricezione. Per lei un ottimo 62% in ricezione, un solo discreto 38% in attacco ma anche due ace e due muri. (Oasport.it)