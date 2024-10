Lanazione.it - Firenze, caos traffico a Careggi: odissea per le ambulanze, slalom tra le auto

(Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 – Ildi lunedì 21 ottobre aprovoca disagi anche per i mezzi di soccorso. Intorno all’ospedale la circolazione è bloccata e ledevono fare lotra leper riuscire a raggiungere la struttura sanitaria. E’ una complicazione in più in una giornata nera per ilfiorentino. La chiusura di via delle Panche ha provocato un tappo che ha velocemente mandato in tilt il resto della zona. Proprio in via delle Panche è stato allestito un cantiere per lavori alla condotta fognaria. Intanto i cittadini sui gruppi social che parlano delin città elencano i tanti disagi e le ore passate nell’abitacolo dell’, aspettando di passare.