Esplode la sigaretta elettronica in bocca mentre fuma, ricoverata una giovane 20enne in condizioni gravi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nella giornata di ieri, domenica 20 ottobre, si è verificato un un incidente con una sigaretta elettronica, esplosa nella bocca di una ragazza 20enne. I fatti si sono verificati a Palermo, dove la ragazza insieme al fidanzato, entrambi di origini polacche, stava trascorrendo una vacanza. L'esplosione della sigaretta elettronica Secondo la ricostruzione i due giovani erano seduti a Piazza Olivella, nel centro di Palermo, quando la sigaretta elettronica che stava fumando la ragazza è scoppiata improvvisamente provocando ferite piuttosto serie alla bocca. Ci sarebbe stato un forte boato, causato dall'esplosione della sigaretta elettronica, accompagnato da un densa nuvola di fumo nero nell'aria.

Sigaretta elettronica esplode in bocca a una ragazza a Palermo : le sue condizioni - Mentre stava fumando, la ragazza ha sentito l’esplosione che le ha provocato una grave ferita alla bocca. In tutti i casi, a esplodere è sempre la batteria del dispositivo. Infine, al momento dell’acquisto scegliere prodotti che siano sempre fatti con materiali di prima qualità. Si è carbonizzata“. Per questo chi fa uso della sigaretta elettronica dovrebbe avere molta cura nell’utilizzo della ... (Thesocialpost.it)

Palermo - le esplode la sigaretta elettronica in bocca : turista finisce in ospedale - La giovane, in vacanza in città, era seduta insieme al fidanzato nella centrale Piazza Olivella quando è avvenuto l’incidente. . La sigaretta elettronica è esplosa mentre stava fumando provocandole una grave ferita alla bocca. . A lanciare l’allarme sono stati i titolari. Protagonista della disavventura u na ragazza di 20 anni soccorsa e trasportata con un’ambulanza del 118 in ospedale a Palermo. (Gazzettadelsud.it)

Terribile esplosione di sigaretta elettronica ferisce gravemente una giovane in vacanza a Palermo - Negli ultimi anni, l’uso di questi dispositivi è aumentato notevolmente, specialmente tra i giovani. Questo incidente serve come un potente promemoria per gli utenti di essere consapevoli dei rischi connessi all’uso delle sigarette elettroniche e di adottare misure preventive per garantire la propria sicurezza. (Gaeta.it)