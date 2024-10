Zon.it - Eboli, barman 42enne di Nocera perde la vita in un tragico incidente

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La comunità diè in lutto per la tragica morte di unmolto conosciuto, vittima di unavvenuto ieri a Santa Cecilia di. L'uomo, mentre guidava la sua moto, si è scontrato con una Ford Focus. Nonostante i soccorsi, il nocerino non è sopravvissuto. Le persone a bordo dell'auto, tra cui un minore, hanno riportato ferite non gravi e non sono in pericolo dipiange il lutto La vittima, appassionato di moto, lascia moglie e figli piccoli. L'intera comunità è sconvolta. Sarà l'autopsia a chiarire le cause esatte del decesso.