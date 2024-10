“È nel mirino del Napoli”, Manna ha individuato l’obiettivo: l’affare è possibile! (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nonostante la stagione stia entrando nel vivo, in casa Napoli si continua a lavorare al futuro. La società ha già un nuovo obiettivo. L’annata del Napoli è cominciata davvero alla grande. L’avvento di Antonio Conte ha portato gli effetti sperati dall’intera dirigenza e non solo. Ad oggi, gli azzurri occupano la prima posizione in classifica con due punti di vantaggio sull’Inter e tre sulla Juventus, lanciando un vero e proprio segnale al campionato. I partenopei hanno un obiettivo molto preciso che è quello di creare un nuovo progetto, ma inevitabilmente si sta iniziando a pensare allo Scudetto. Il tricolore resta molto lontano, ma la qualità a disposizione del tecnico è davvero ampia, motivo per il quale è inopportuno fare previsioni “scontate”. Oltre a ciò, però, va ricordato che se il Napoli vanta un grande inizio di stagione, il merito va sopratutto alla società. Spazionapoli.it - “È nel mirino del Napoli”, Manna ha individuato l’obiettivo: l’affare è possibile! Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nonostante la stagione stia entrando nel vivo, in casasi continua a lavorare al futuro. La società ha già un nuovo obiettivo. L’annata delè cominciata davvero alla grande. L’avvento di Antonio Conte ha portato gli effetti sperati dall’intera dirigenza e non solo. Ad oggi, gli azzurri occupano la prima posizione in classifica con due punti di vantaggio sull’Inter e tre sulla Juventus, lanciando un vero e proprio segnale al campionato. I partenopei hanno un obiettivo molto preciso che è quello di creare un nuovo progetto, ma inevitabilmente si sta iniziando a pensare allo Scudetto. Il tricolore resta molto lontano, ma la qualità a disposizione del tecnico è davvero ampia, motivo per il quale è inopportuno fare previsioni “scontate”. Oltre a ciò, però, va ricordato che se ilvanta un grande inizio di stagione, il merito va sopratutto alla società.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - Conte crede in Claudio Turi : il portiere della Primavera nel ‘mirino’ dell’allenatore partenopeo - L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, punta su calciatori di esperienza per portare il club azzurro di nuovo nelle posizioni che contano nel campionato italiano. . it. Nonostante ciò, il mister azzurro è sempre attento ai giovani della Primavera e, non a caso, nei ritiri a Dimaro e Castel di Sangro ha valutato diversi profili. (Dailynews24.it)

Napoli in movimento : Angel Gomes nel mirino per il mercato di gennaio - it. . Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli e figura chiave dell’ultima sessione di mercato, ha già iniziato a pianificare i prossimi acquisti. Tra i giocatori che il club partenopeo sta monitorando c’è Angel Gomes, giovane talento del Lille, il cui contratto scade il 30 giugno 2025. (Dailynews24.it)

Napoli in cerca di rinforzi : Tomiyasu nel mirino per gennaio - Il Napoli valuta il difensore giapponese dell’Arsenal Takehiro Tomiyasu come possibile innesto per la seconda parte di stagione. La valutazione dell’Arsenal per il difensore è di circa 20 milioni di euro, cifra che potrebbe rivelarsi un affare per un giocatore con il suo potenziale. Il difensore giapponese, attualmente in forza all’Arsenal, sta trovando meno spazio in squadra a causa ... (Napolipiu.com)