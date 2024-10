Due magistrati in prima linea contro la camorra diventano cittadini onorari di San Giorgio a Cremano (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Consiglio Comunale di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, ha deciso di conferire il titolo di cittadini onorari a Nunzio Fragliasso, procuratore capo di Torre Annunziata, e a Catello Maresca, noto magistrato. Questa onorificenza è un riconoscimento per il loro incessante impegno nella lotta contro la camorra sul territorio. La cerimonia di assegnazione del titolo si svolgerà giovedì 24 ottobre alle 11.30 nella Sala Consiliare Aldo Moro, un evento che sottolinea l’importanza della giustizia e della legalità in una società spesso segnata da fenomeni di criminalità organizzata. Il ruolo di Nunzio Fragliasso nella lotta alla camorra Nunzio Fragliasso è un magistrato con una carriera ricca di successi e un forte legame con la comunità di San Giorgio a Cremano. Gaeta.it - Due magistrati in prima linea contro la camorra diventano cittadini onorari di San Giorgio a Cremano Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Consiglio Comunale di San, in provincia di Napoli, ha deciso di conferire il titolo dia Nunzio Fragliasso, procuratore capo di Torre Annunziata, e a Catello Maresca, noto magistrato. Questa onorificenza è un riconoscimento per il loro incessante impegno nella lottalasul territorio. La cerimonia di assegnazione del titolo si svolgerà giovedì 24 ottobre alle 11.30 nella Sala Consiliare Aldo Moro, un evento che sottol’importanza della giustizia e della legalità in una società spesso segnata da fenomeni di criminalità organizzata. Il ruolo di Nunzio Fragliasso nella lotta allaNunzio Fragliasso è un magistrato con una carriera ricca di successi e un forte legame con la comunità di San

I fratelli Pesaro cittadini onorari . Koudsi frena : "La shoah fu inutile" - Andrea e Renata Pesaro sono nati a Carrara, negli anni Trenta, costretti a fuggire a causa delle leggi razziali in quanto ebrei. Alla cerimonia di ieri in consiglio comunale non sono mancati i momenti di commozione e riflessione, in particolare dei diretti interessati, contenti di far nuovamente parte della comunitĂ di Carrara, dove la loro vita era iniziata. (Lanazione.it)