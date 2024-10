Dopo la rissa del sabato sera maxi controlli anti alcol ai minori (Di lunedì 21 ottobre 2024) sabato sera della settimana scorsa una trentina di ragazzi, alcuni di età giovanissima, se le erano date di santa ragione, dando vita a una rissa con bastoni nelle strette stradine del centro storico. Una ventina di passanti, anche fra cui alcune persone non giovanissime, spaventate si erano andare a rifugiare all’interno di un locale nel cuore del centro storico, in via De Amicis, dove già si erano rinchisi alcuni clienti spaventati con bimbi piccoli al seguito. Ne era uscita una protesta arrivata sino ai banchi del Consiglio comunale, con l’assessore alla Sicurezza, l’ex magistrato Ambrogio Moccia, che aveva promesso una seduta ad hoc del Parlamentino per parlare di sicurezza. Ilgiorno.it - Dopo la rissa del sabato sera maxi controlli anti alcol ai minori Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)della settimana scorsa una trentina di ragazzi, alcuni di età giovanissima, se le erano date di santa ragione, dando vita a unacon bastoni nelle strette stradine del centro storico. Una ventina di pass, anche fra cui alcune persone non giovanissime, spaventate si erano andare a rifugiare all’interno di un locale nel cuore del centro storico, in via De Amicis, dove già si erano rinchisi alcuni clienti spaventati con bimbi piccoli al seguito. Ne era uscita una protesta arrivata sino ai banchi del Consiglio comunale, con l’assessore alla Sicurezza, l’ex magistrato Ambrogio Moccia, che aveva promesso una seduta ad hoc del Parlamentino per parlare di sicurezza.

