Disney Nuovo Ceo nel 2026 e James Gorman diventa presidente CdA

Roma, 21 ott. (askanews) – Il gigante dell'intrattenimento Walt Disney ha annunciato in un comunicato stampa che nel 2026 la società avrà un Nuovo Ceo che succederà a Bob Iger. Per preparare la transizione la Disney ha nominato come presidente del suo Consiglio di amministrazione, l'ex Ceo di Morgan Stanley, James Gorman. La successione non è stata facile alla Disney. Il consiglio ha licenziato il successore scelto da Iger, Bob Chapek, nel novembre 2022 dopo un mandato turbolento durato meno di tre anni. Iger è tornato al ruolo di CEO e ora gli azionisti Disney sono ansiosi di vedere un piano di successione che duri. Gorman aiuterà a condurre un "processo lungimirante, orientato al futuro e incredibilmente disciplinato". In questo momento la Disney sta perdendo lo 0,34%.

