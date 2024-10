Anteprima24.it - Controlli dei carabinieri in Val Fortore: sanzioni e sequestri per violazioni del codice della strada

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ultimo fine settimana icompagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato un servizio di controllo del territorio ad ampio raggio nei comuniValprincipalmente mirato a prevenire i reati predatori, impiegando 41 pattuglie e controllando 131 persone, 105 veicoli e 19 esercizi pubblici. Nel corso deisvolti in, i militari dell’aliquota radiomobile, utilizzando l’etilometro, hanno denunciato in stato di libertà un uomo per guida sotto l’influenza dell’alcool, poiché controllato mentre conduceva la sua automobile e riscontrato con un tasso alcolemico di quasi un grammo per litro. All’automobilista, che è persona sottoposta alle indagini e – pertanto – presunto innocente fino a sentenza definitiva, è stata ritirata la patente di guida.