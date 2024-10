Como: minore sospettato dell'omicidio di Candido Montini, interrogato in caserma (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ott. (Adnkronos) - Un minorenne è stato portato in caserma a Como per essere interrogato in merito alla morte di Candido Montini, 76 anni, ucciso a coltellate il 24 settembre scorso a Catasco di Garzeno. La svolta potrebbe essere legata alla recente scelta dei militari di procedere con il prelievo a tappeto del Dna degli abitanti della piccola frazione, un'intuizione investigativa già usata per il delitto di Yara Gambirasio e più di recente per l'omicidio di Sharon Verzeni. Liberoquotidiano.it - Como: minore sospettato dell'omicidio di Candido Montini, interrogato in caserma Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ott. (Adnkronos) - Unnne è stato portato inper esserein merito alla morte di, 76 anni, ucciso a coltellate il 24 settembre scorso a Catasco di Garzeno. La svolta potrebbe essere legata alla recente scelta dei militari di procedere con il prelievo a tappeto del Dna degli abitantia piccola frazione, un'intuizione investigativa già usata per il delitto di Yara Gambirasio e più di recente per l'di Sharon Verzeni.

Candido Montini - ex vicesindaco di 76 anni ucciso a coltellate vicino a Como - A lanciare l’allarme è stato il fornaio che ieri – 25 settembre -, non avendo visto Montini ritirare le ceste di pane e avendo trovato la bottega chiusa, si è recato a casa della vittima per un controllo. Per cercare di far luce sulla vicenda, i militari stanno cercando di ricostruire la vita, le abitudini e le ultime ore della vittima, del quale sono già stati ascoltati i figli e alcuni ... (Ilfattoquotidiano.it)

Omicidio a Como - Candido Montini trovato morto : l'ex vicesindaco di Garzeno ucciso in casa a coltellate - Omicidio con "giallo" in provincia di Como: Candido Montini, ex vicesindaco di Garzeno, è stato ucciso a coltellate all'interno della sua abitazione. (Notizie.virgilio.it)