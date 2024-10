361magazine.com - “Che Tempo Che Fa”: un altro ospite internazionale per Fazio

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Annunciato nella puntata di ieri, 20 ottobre La nuova edizione di CheChe Fa, prosegue e continua all’insegna degli ospiti internazionali. Nella puntata di ieri, 20 ottobre, è toccato ad Al Pacino e la prossima domenica ci sarà ancora spazio per Hollywood. Durante l’intervista a CheChe fa, in onda sempre sul Nove, Fabioha annunciato comedella prossima puntata del 27 ottobre l’attore Johnny Depp, che è stato impegnato come regista di “Modi – Tre giorni sulle ali della follia”. L’annuncio di @fab: domenica nello studio di #CTCFremo per la prima volta Johnny Depp, per il suo film da regista “Modi”. Ne parlerà insieme ai protagonisti Riccardo Scamarcio e Antonia Desplat. Vi aspettiamo! pic.twitter.