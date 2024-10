Casucci, la mozione sulla proposta del Consiglio Comunale di Bibbiena sull'area Sacci in consiglio Regionale (Di lunedì 21 ottobre 2024) Arezzo, 21 ottobre 2024 – Casucci porta la mozione sulla proposta del consiglio Comunale di Bibbiena sull'area Sacci in consiglio Regionale. Vagnoli: “L’area non ha problemi, i lavori potrebbero partire subito se lo volessero. I soldi vincolati? E’ un falso! Nel bilancio Regionale c’è scritto che andrebbero trovati con una manovra di indebitamento Il Consigliere Regionale Marco Casucci ha fatto una mozione che presenterà al consiglio Regionale sulla proposta avanzata dal consiglio Comunale di Bibbiena sull’area Sacci. A darne notizia e evidenza è il Sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli che commenta: “Una volta deliberata in consiglio Comunale, la proposta è stata girata a tutti i consigli comunali del Casentino, ma anche ai consiglieri regionali e alla Regione Toscana. Stiamo avendo dei riscontri positivi. Lanazione.it - Casucci, la mozione sulla proposta del Consiglio Comunale di Bibbiena sull'area Sacci in consiglio Regionale Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Arezzo, 21 ottobre 2024 –porta ladeldiin. Vagnoli: “L’non ha problemi, i lavori potrebbero partire subito se lo volessero. I soldi vincolati? E’ un falso! Nel bilancioc’è scritto che andrebbero trovati con una manovra di indebitamento Il ConsigliereMarcoha fatto unache presenterà alavanzata daldi. A darne notizia e evidenza è il Sindaco diFilippo Vagnoli che commenta: “Una volta deliberata in, laè stata girata a tutti i consigli comunali del Casentino, ma anche ai consiglieri regionali e alla Regione Toscana. Stiamo avendo dei riscontri positivi.

