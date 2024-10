Anteprima24.it - Casertana all’esame Cavese: Iori si affida ai titolarissimi

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe batoste con Catania ed Avellino hanno spinto i tifosi dellaa fare lo sciopero del tifo: niente striscioni fino alla fine del girone d’andata, al netto di un inizio di stagione anemico, con una sola vittoria, tanti pareggi, e troppe sconfitte per una squadra che ambiva alla riconferma della scorsa stagione. Manuelsa che si giocherà una partita delicata contro lache, fino a questo momento, ha sorpreso le aspettative di inizio stagione, al netto dell’ultima sconfitta in casa nel derby con la Turris. Axel Bakayoko in azione contro il Messina, pronto a vestire una maglia da titolare;si ringrazia Giuseppe SciallaLaospita laalle 20.30, le ultime di formazione L’allenatore dei falchetti sa che, alla piazza ed alla squadra, non basta questo rendimento, e per scacciare la crisi, serve solo una vittoria.