Beautiful: Brooke e Ridge uniti dal destino ma siamo sicuri che i predestinati non siano invece Ridge e Taylor? (Di lunedì 21 ottobre 2024) siamo sicuri che la vera donna del destino di Ridge sia Brooke e non Taylor? L'intera trama di Beautiful si è basata sull'amore predestinato tra il Forrester e la Logan ma gli ultimi avvenimenti, accaduti nelle puntate americane della Soap, ci hanno fatto venire i dubbi. Ora vi spieghiamo perché e cosa vedremo presto su Canale5. Comingsoon.it - Beautiful: Brooke e Ridge uniti dal destino ma siamo sicuri che i predestinati non siano invece Ridge e Taylor? Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)che la vera donna deldisiae non? L'intera trama disi è basata sull'amore predestinato tra il Forrester e la Logan ma gli ultimi avvenimenti, accaduti nelle puntate americane della Soap, ci hanno fatto venire i dubbi. Ora vi spieghiamo perché e cosa vedremo presto su Canale5.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quanto è Beautiful Melegnano. Ron Moss (Ridge) visita il Castello - Una mia partecipazione al festival di San Remo? Non so, staremo a vedere". Per l’ex Ridge di Beautiful, la mattinata nel cuore di Melegnano è stata anche l’occasione per rimarcare il suo rapporto con l’Italia. Proprio il castello di Melegnano ospiterà, nel 2025, un concerto di Moss, che ha commentato: "Non vedo l’ora di suonare qui. (Ilgiorno.it)

Beautiful - Anticipazioni Puntata del 21 ottobre 2024 : Hope spera che Brooke e Ridge tornino insieme... a Roma! - Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful in onda il 21 ottobre 2024 su Canale5. Nella puntata della Soap, Hope spera che Brooke parta per Roma e che in Italia lei e Ridge tornino insieme. (Comingsoon.it)

Beautiful anticipazioni del 19 ottobre - Brooke e Taylor : Ridge al centro dei loro pensieri - la tregua è finita - Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Taylor spinge Deacon tra le braccia di Brooke. (Movieplayer.it)