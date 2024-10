Armi alla polizia locale, è polemica in consiglio. Zinni: «Seguita la legge». Giangiacomi: «Non è vero» (Di lunedì 21 ottobre 2024) ANCONA – Il tema delle Armi in dotazione agli agenti della polizia locale di Ancona è tornato di stretta attualità dopo la tragedia di Montignano, dove la scorsa settimana un adolescente bullizzato a scuola si è tolto la vita, portando con sé la pistola del padre, in servizio presso il comando di Anconatoday.it - Armi alla polizia locale, è polemica in consiglio. Zinni: «Seguita la legge». Giangiacomi: «Non è vero» Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) ANCONA – Il tema dellein dotazione agli agenti delladi Ancona è tornato di stretta attualità dopo la tragedia di Montignano, dove la scorsa settimana un adolescente bullizzato a scuola si è tolto la vita, portando con sé la pistola del padre, in servizio presso il comando di

Tre operazioni di polizia nella giornata di ieri : arresti per armi e spaccio di droga - Alla fine, dopo un’intensa corsa, è stato bloccato in via Ettore Ciotti. Quest’operazione evidenzia il costante impegno delle forze dell’ordine nel combattere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, un problema che affligge numerose realtà nel territorio. L’operazione ha rivelato anche la presenza di un tirapugni, tre coltelli della lunghezza di 25 cm, uno sfollagente telescopico e ... (Gaeta.it)

Nettuno. Al controllo è stato trovato con 1 - 5Kg di coca in auto. A casa ulteriori 11Kg di coca e 4.5 kg di hashish. Trovate anche armi e munizioni. 28enne arrestato dalla Polizia - Cronache Cittadine NETTUNO – Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Anzio-Nettuno hanno arrestato un cittadino italiano di 28 anni gravemente L'articolo Nettuno. 5 kg di hashish. Trovate anche armi e munizioni. A casa ulteriori 11Kg di coca e 4. 28enne arrestato dalla Polizia sembra essere il primo su Cronache Cittadine. (Cronachecittadine.it)

Quartieri Spagnoli : detiene in casa armi e munizionamento. Arrestato dalla Polizia di Stato - Pertanto, il 47enne con precedenti, anche specifici, è stato tratto in arresto dal personale operante. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo Quartieri Spagnoli: detiene in casa armi e munizionamento. In particolare, personale della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, ha controllato l’abitazione di un uomo dove ha rinvenuto, ... (Puntomagazine.it)