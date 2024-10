Alluvione, la Bonifica Renana: "Suoli già saturi, incapaci di assorbire acqua" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Negli ultimi giorni, il bacino del Reno ha registrato piogge straordinarie, con 470 millimetri in Appennino, pari al 60% della piovosità annuale media, e 260 millimetri nella pianura bolognese, corrispondente al 25% dei 650 mm annuali. Lo rende noto il Consorzio di Bonifica Renana, l'ente che Bolognatoday.it - Alluvione, la Bonifica Renana: "Suoli già saturi, incapaci di assorbire acqua" Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Negli ultimi giorni, il bacino del Reno ha registrato piogge straordinarie, con 470 millimetri in Appennino, pari al 60% della piovosità annuale media, e 260 millimetri nella pianura bolognese, corrispondente al 25% dei 650 mm annuali. Lo rende noto il Consorzio di, l'ente che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alluvione in Toscana. Dispersi nonna e nipote. In 6 ore pioggia record : caduti 226 millimetri - Due i dispersi: Noah, bambino di 5 mesi, e la nonna Sabine Kingabuer, 62 anni, portati via dalla piena. MONTECATINI VALDICECINA (Pisa) L’apocalisse maltempo flagellare il Centro Italia. Le ricerche si sono concentrate in prima battuta sul torrente tracimato e lungo ciò che è rimasto del suo asse, sino alle acque del fiume Cecina. (Quotidiano.net)