Alluvione in Emilia Romagna ultime notizie in diretta

Bologna, 21 ottobre 2024 - Un'Alluvione senza precedenti ha devastato gran parte della regione Emilia Romagna tra sabato 19 e domenica 20 ottobre, con particolare intensità nelle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia. Le forti piogge, durate diverse ore, hanno causato l'esondazione di numerosi fiumi e torrenti, provocando danni ingenti: centinaia di case e attività commerciali sono state allagate o danneggiate, infrastrutture stradali e ferroviarie sono state gravemente compromesse, e vaste aree agricole sommerse. Purtroppo c'è stata anche una vittima, a Pianoro, nel Bolognese: il ventenne Simone Farinelli, travolto dalla piena mentre era in auto col fratello, che si è salvato. L'incubo è ricorrente. E la popolazione stremata.

Maltempo oggi al Sud - Emilia Romagna respira : previsioni meteo - (Adnkronos) – Il maltempo si sposta verso il Sud dell'Italia oggi, l'Emilia Romagna respira dopo un terribile weekend meteo: l'emergenza… L'articolo Maltempo oggi al Sud, Emilia Romagna respira: previsioni meteo proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

L’onda dalla collina e l’auto travolta dal fango : così è morto Simone Farinelli nell’alluvione in Emilia-Romagna - L’acqua ha travolto l’auto su cui stavano viaggiando nella Val di Zena, nel Bolognese. Nell’allagamento si vedeva soltanto il tettuccio. E non l’ho più sentito». Non mi perdonerò mai che sia finita così. «L’ho tenuto fino a che ho potuto, ma a un certo punto ho perso la presa. Si era appena iscritto all’accademia di Belle Arti. (Open.online)

Perché ci sono le alluvioni in Emilia-Romagna : «È l’effetto Stau : mari più caldi e barriera dei monti» - Questo però può voler dire convincere alcune persone ad abbandonare case e campi». Si è scatenata la tempesta perfetta: da un lato il mare piuttosto caldo, dall’altra la discesa di corrente instabile fredda dal nord Europa», dice Mattia Gussoni de IlMeteo. «Cambiamento climatico e urbanizzazione lungo i fiumi sono problemi evidenti. (Open.online)