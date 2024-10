Addio a Paul Di’Anno, prima voce degli Iron Maiden (Di lunedì 21 ottobre 2024) Paul Di’Anno, leggendaria voce degli Iron Maiden, è morto. A confermare il decesso è la famiglia del cantante, tramite Conquest Music. Paul se ne è andato nella sua casa di Salisbury all’età di 66 anni. Membro degli Iron Maiden dal 1978 al 1981, Di’Anno fu la voce dei primi due album “Iron Maiden” e “Killers“. Soffriva da tempo di problemi di saluti ed era in sedia a rotelle. Nonostante le sue condizioni non ha però mai smesso di esibirsi, suonando in tre date anche in Italia. «Il suo primo album retrospettivo sulla carriera, The Book of the Beast, è uscito nel settembre 2024 e contiene i momenti salienti delle sue registrazioni avvenute dopo aver lasciato gli Iron Maiden. Conquest Music è orgogliosa di aver avuto Paul Di’Anno nella nostra famiglia di artisti e chiede alla sua schiera di fan di alzare un bicchiere in sua memoria», recita una nota della casa discografica. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 21 ottobre 2024), leggendaria, è morto. A confermare il decesso è la famiglia del cantante, tramite Conquest Music.se ne è andato nella sua casa di Salisbury all’età di 66 anni. Membrodal 1978 al 1981,fu ladei primi due album “” e “Killers“. Soffriva da tempo di problemi di saluti ed era in sedia a rotelle. Nonostante le sue condizioni non ha però mai smesso di esibirsi, suonando in tre date anche in Italia. «Il suo primo album retrospettivo sulla carriera, The Book of the Beast, è uscito nel settembre 2024 e contiene i momenti salienti delle sue registrazioni avvenute dopo aver lasciato gli. Conquest Music è orgogliosa di aver avutonella nostra famiglia di artisti e chiede alla sua schiera di fan di alzare un bicchiere in sua memoria», recita una nota della casa discografica.

