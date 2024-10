Quotidiano.net - A2a inaugura linea per rifiuti elettronici al Carcere di Bollate

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La multiutility lombarda A2a hato una nuovarobotica presso l'impianto di trattamento deidi apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), gestito da Amsa all'interno della Seconda Casa di Reclusione di(Milano). La struttura - spiega l'azienda - è operativa dal 2018 ed è realizzata all'interno di un "contesto peculiare a livello europeo per la custodia attenuata e la partecipazione attiva dei detenuti alle attività offerte". Per questo "rappresenta un modello virtuoso di economia circolare e inclusione socio-lavorativa". Secondo A2a permette inoltre la valorizzazione delle materie prime critiche contenute nelle apparecchiature da rottamare come come terre rare e metalli preziosi che sono "fondamentali per la transizione ecologica", offrendo anche un "percorso concreto di formazione professionale".