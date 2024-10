4 Torri Volley troppo sprecona. Va due set avanti e poi il crollo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Volley Tra 4 Torri Volley e Kioene Padova finisce 2-3 (25-19, 28-26, 24-26, 19-25, 15-17). La 4 Torri Volley si butta via, sciupando due set di vantaggio contro Kioene Padova che compie la rimonta sbancando il palasport di Ferrara al tie break. I granata si devono davvero mangiare le mani per quanto accaduto soprattutto nel terzo set, quando un improvviso passaggio a vuoto quando la gara sembrava ormai in archivio dà ai giovanissimi ospiti la possibilità di rientrare in partita e poi ribaltarla. Coach Fortunati – ancora privo del palleggiatore titolare Zanni – si affida al sestetto con che aveva liquidato facilmente Valsugana Volley al debutto, con Schincaglia alzatore, Cherin opposto, Aprile e Pavani centrali, Rossatti e Grazzi schiacciatori, Poli libero. Sport.quotidiano.net - 4 Torri Volley troppo sprecona. Va due set avanti e poi il crollo Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024)Tra 4e Kioene Padova finisce 2-3 (25-19, 28-26, 24-26, 19-25, 15-17). La 4si butta via, sciupando due set di vantaggio contro Kioene Padova che compie la rimonta sbancando il palasport di Ferrara al tie break. I granata si devono davvero mangiare le mani per quanto accaduto soprattutto nel terzo set, quando un improvviso passaggio a vuoto quando la gara sembrava ormai in archivio dà ai giovanissimi ospiti la possibilità di rientrare in partita e poi ribaltarla. Coach Fortunati – ancora privo del palleggiatore titolare Zanni – si affida al sestetto con che aveva liquidato facilmente Valsuganaal debutto, con Schincaglia alzatore, Cherin opposto, Aprile e Pavani centrali, Rossatti e Grazzi schiacciatori, Poli libero.

