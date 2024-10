Un Episodio Preoccupante allo stadio Castellani (Di domenica 20 ottobre 2024) Un grave incidente si è verificato durante la partita di campionato tra Empoli e Napoli, che ha avuto luogo allo stadio Carlo Castellani. La situazione ha suscitato indignazione e preoccupazione, specialmente in considerazione del coinvolgimento di una giovane bambina. La Denuncia della Giornalista A dare voce all’accaduto è stata la giornalista di Canale 8 Italia, Mele, attraverso un post sui social media. Nel suo racconto, Mele ha descritto un Episodio allarmante: un tifoso del Napoli, presente in tribuna con una bambina piccola, ha esultato per il gol della sua squadra. In seguito a questo gesto, sono stati chiamati gli steward per farlo allontanare, creando un clima di tensione. Terzotemponapoli.com - Un Episodio Preoccupante allo stadio Castellani Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Un grave incidente si è verificato durante la partita di campionato tra Empoli e Napoli, che ha avuto luogoCarlo. La situazione ha suscitato indignazione e preoccupazione, specialmente in considerazione del coinvolgimento di una giovane bambina. La Denuncia della Giornalista A dare voce all’accaduto è stata la giornalista di Canale 8 Italia, Mele, attraverso un post sui social media. Nel suo racconto, Mele ha descritto unallarmante: un tifoso del Napoli, presente in tribuna con una bambina piccola, ha esultato per il gol della sua squadra. In seguito a questo gesto, sono stati chiamati gli steward per farlontanare, creando un clima di tensione.

