“Un dolore atroce, mi è mancato il respiro”. Ballando con le Stelle, concorrente in lacrime di fronte a tutti (Di domenica 20 ottobre 2024) Nella quarta puntata di Ballando con le Stelle uno dei concorrenti è scoppiato in lacrime. Il ballerino vip, ha rivelato per la prima volta episodi dolorosi della sua vita che hanno segnato profondamente il suo percorso. Visibilmente emozionato, ha toccato il cuore degli spettatori. Ballando con le Stelle non è soltanto una gara di danza: lo show di Rai Uno permette al pubblico di scoprire lati intimi e umani dei personaggi famosi, ben oltre l’aspetto professionale. Nelle puntate precedenti, ad esempio, Federica Pellegrini aveva raccontato della sua battaglia contro la bulimia da bambina. Vediamo ora cosa ha rivelato Ossini. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Nella quarta puntata dicon leuno dei concorrenti è scoppiato in. Il ballerino vip, ha rivelato per la prima volta episodi dolorosi della sua vita che hanno segnato profondamente il suo percorso. Visibilmente emozionato, ha toccato il cuore degli spettatori.con lenon è soltanto una gara di danza: lo show di Rai Uno permette al pubblico di scoprire lati intimi e umani dei personaggi famosi, ben oltre l’aspetto professionale. Nelle puntate precedenti, ad esempio, Federica Pellegrini aveva raccontato della sua battaglia contro la bulimia da bambina. Vediamo ora cosa ha rivelato Ossini.

L'eliminazione dei Cugini di campagna - il salvataggio di Sonia Bruganelli e l'ospite Raoul Bova : ecco tutto quello che è successo nella quarta puntata di Ballando con le stelle 2024 - C'è Nina Zilli a guidare la classifica di Ballando con le stelle 2024 di sabato 19 ottobre. Sonia Bruganelli si salva da due spareggi, ma è ultima. Ecco cos'è successo. (Vanityfair.it)

“È successo un fatto grave dietro le quinte di ‘Ballando con le Stelle’ tra Alan Friedman e una donna dello staff. È arrivata una lettera di richiamo - ma la Rai chiede di allontanarlo” - Delle arrabbiature ci possono stare, ma c’è modo e modo”. Che cosa accadrà adesso non è dato saperlo anche se difficilmente si potrà far finta di nulla, visto che si parla di un “fatto grave” e che Friedman è ancora in gara. Ma cos’è accaduto? Già nel pomeriggio di ieri Maggio aveva scritto su X un tweet che aveva incuriosito gli addetti ai lavori e i fan dello show di Rai1: “Ho la sensazione che ... (Ilfattoquotidiano.it)

“Ballando con le Stelle” - Selvaggia zittisce Sonia e Alan : è successo di tutto - Nel primo spareggio, infatti, è stata eliminata Sonia Bruganelli, che poi è rientrata in gara grazie alla Wild Card di Sara Di Vaira, mentre nel secondo spareggio sono stati eliminati definitivamente i Cugini di Campagna, che adesso dovranno sperare nel ripescaggio. Ci sono stati ben due spareggi nella stessa puntata ed una sola eliminazione. (Tvzap.it)