(Adnkronos) – E' di almeno 17 feriti il bilancio delle vittime di un attacco missilistico russo che nelle scorse ore ha colpito Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riferiscono i media ucraini. Otto persone sono state trasportate in ospedale, ha precisato via Telegram il capo dell'amministrazione militare di Dnipropetrovsk, Serhii Lysak.

Ucraina - attacco missilistico sulla città natale di Zelensky : 17 feriti - Lo riferiscono i media ucraini. Otto persone sono […]. Colpita Kryvyi Rih, a circa 350 chilometri a sudovest di Kiev: danneggiati edifici. Mosca intercetta 110 droni ucraini E' di almeno 17 feriti il bilancio delle vittime di un attacco missilistico russo che nelle scorse ore ha colpito Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. (Sbircialanotizia.it)

