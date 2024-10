Tutto su Il Gattopardo, la prima serie kolossal italiana di Netflix (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Gattopardo, storia del Principe di Salina Don Fabrizio Corbera, che a breve diventerà una serie tv, è uno dei romanzi italiani più famosi di sempre e, negli anni ‘60, è diventato anche un film di successo diretto da Luchino Visconti che ha coinvolto star nostrane e internazionali. Lo show contemporaneo a episodi è prodotto da Netflix, è stato già girato e arriverà in piattaforma nel 2025. Le prime immagini diffuse promettono già grandi cose: un cast di eccellenza, costumi sontuosi e un’ambientazione indimenticabile che in passato ha fatto sognare intere generazioni di lettori e spettatori contribuiscono, infatti, a gettare le basi e le premesse di quello che potrebbe essere un successo annunciato. Per vedere questa nuova trasposizione televisiva toccherà attendere ancora un po’, ma ecco cosa sappiamo al momento della serie tv basata sul libro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Gqitalia.it - Tutto su Il Gattopardo, la prima serie kolossal italiana di Netflix Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il, storia del Principe di Salina Don Fabrizio Corbera, che a breve diventerà unatv, è uno dei romanzi italiani più famosi di sempre e, negli anni ‘60, è diventato anche un film di successo diretto da Luchino Visconti che ha coinvolto star nostrane e internazionali. Lo show contemporaneo a episodi è prodotto da, è stato già girato e arriverà in piattaforma nel 2025. Le prime immagini diffuse promettono già grandi cose: un cast di eccellenza, costumi sontuosi e un’ambientazione indimenticabile che in passato ha fatto sognare intere generazioni di lettori e spettatori contribuiscono, infatti, a gettare le basi e le premesse di quello che potrebbe essere un successo annunciato. Per vedere questa nuova trasposizione televisiva toccherà attendere ancora un po’, ma ecco cosa sappiamo al momento dellatv basata sul libro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

