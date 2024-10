SKY, Ugonini: “Conte ha vinto con una mossa da maestro” (Di domenica 20 ottobre 2024) Il commento di Massimo Ugolini dopo Empoli-Napoli Il giornalista Sky Massimo Ugolini ha commentato la vittoria del Napoli contro l’Empoli negli studi Sky, sottolineando come Antonio Conte sia stato determinante con le sue scelte tattiche. “È stata una vittoria conquistata faticosamente, ma Antonio Conte, da grande maestro, ha fatto la differenza con i cambi”, ha dichiarato Ugolini. “Simeone ha dato una svolta alla partita. La buona notizia arriva dalla panchina, verso cui Conte ha sempre parole importanti“. Ugolini si è poi soffermato sulla prestazione di Romelu Lukaku, apparsa sottotono: “Non c’è una spiegazione per la prestazione di Lukaku, visto che si è allenato regolarmente a Napoli e non è andato in Nazionale. Oggi è stata semplicemente una giornata no”. L'articolo SKY, Ugonini: “Conte ha vinto con una mossa da maestro” proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com. Napolipiu.com - SKY, Ugonini: “Conte ha vinto con una mossa da maestro” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Il commento di Massimo Ugolini dopo Empoli-Napoli Il giornalista Sky Massimo Ugolini ha commentato la vittoria del Napoli contro l’Empoli negli studi Sky, sottolineando come Antoniosia stato determinante con le sue scelte tattiche. “È stata una vittoria conquistata faticosamente, ma Antonio, da grande, ha fatto la differenza con i cambi”, ha dichiarato Ugolini. “Simeone ha dato una svolta alla partita. La buona notizia arriva dalla panchina, verso cuiha sempre parole importanti“. Ugolini si è poi soffermato sulla prestazione di Romelu Lukaku, apparsa sottotono: “Non c’è una spiegazione per la prestazione di Lukaku, visto che si è allenato regolarmente a Napoli e non è andato in Nazionale. Oggi è stata semplicemente una giornata no”. L'articolo SKY,: “hacon unada” proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner non si accontenta : “N.1 a fine anno era il sogno da bambino - ma voglio il massimo a Shanghai” - Ogni giorno è diverso, non è mai lo stesso. Successo di carattere per il fuoriclasse altoatesino, che ha saputo rimontare un break di vantaggio nella prima frazione e annullare un paio di break-point cruciali nel secondo parziale. Essere numero 1 a fine anno è sempre stato un mio obiettivo: arrivarci è un conto, chiudere l’anno da numero 1 è un altro ancora. (Oasport.it)

Juve - Motta all’esame Conte : “Napoli da Scudetto. Noi daremo il massimo” - . Un altro dei dogmi di Motta è continua a migliorare e progredire ogni giorno e tutto quello che si vede in partita è frutto del lavoro quotidiano e settimanale. Poi si incontrano le due squadre che hanno fatto il mercato migliore…”. Mi aspetto una Juve tra le prime otto in Champions e in lotta per lo Scudetto fino alla fine”. (Sport.quotidiano.net)

Castellacci : “Conte? Ottiene sempre ciò che chiede. De Laurentiis ha fatto il massimo per accontentarlo” - Riflettendo sulla situazione dei calciatori, Castellacci ha espresso preoccupazione per il numero eccessivo di impegni che grava sui giocatori. È uno che partecipa alla partita come se giocasse, è un valore aggiunto già da queste prime giornate. “Questo costringe tutti a non gestirsi e a dare il 150%. (Napolipiu.com)