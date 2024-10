Sinner batte Alcaraz e vince Six Kings Slam: super premio da 6 milioni (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannik Sinner vince il Six Kings Slam e porta a casa 6 milioni di dollari. L’azzurro, numero 1 del mondo, in finale batte lo spagnolo Carlos Alcaraz per 6-7 (5-7), 6-3, 6-3 in 2h21? e si aggiudica il super premio messo in palio a Riad, in Arabia Saudita. Il match non rientra nel circuito Atp e non incide ufficialmente sui precedenti tra i due big. Sinner si toglie comunque lo sfizio di battere Alcaraz per la quinta volta in 11 confronti diretti, interrompendo una serie di 3 sconfitte. Dettaglio non trascurabile: con la vittoria Sinner si prende il premio top da 6 milioni di dollari riservato al trionfatore del torneo. L’azzurro intasca in pochi giorni la metà dei premi conquistati nel corso dell’intera stagione. Nel 2024, impreziosito sinora da 7 tornei vinti, il 23enne altoatesino ha guadagnato 12 milioni di premi. .com - Sinner batte Alcaraz e vince Six Kings Slam: super premio da 6 milioni Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannikil Sixe porta a casa 6di dollari. L’azzurro, numero 1 del mondo, in finalelo spagnolo Carlosper 6-7 (5-7), 6-3, 6-3 in 2h21? e si aggiudica ilmesso in palio a Riad, in Arabia Saudita. Il match non rientra nel circuito Atp e non incide ufficialmente sui precedenti tra i due big.si toglie comunque lo sfizio direper la quinta volta in 11 confronti diretti, interrompendo una serie di 3 sconfitte. Dettaglio non trascurabile: con la vittoriasi prende iltop da 6di dollari riservato al trionfatore del torneo. L’azzurro intasca in pochi giorni la metà dei premi conquistati nel corso dell’intera stagione. Nel 2024, impreziosito sinora da 7 tornei vinti, il 23enne altoatesino ha guadagnato 12di premi.

