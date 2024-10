Liberoquotidiano.it - "Se non avete più soldi...": altro disastro dei Meno Tre, ma a Reazione a Catena si scatena il caos

(Di domenica 20 ottobre 2024) Rieccoci a, la puntata è quella di sabato 19 ottobre, sempre su Rai 1 e sempre sotto la conduzione del mitico Pino Insegno. Protagonisti della serata sono stati ancora una volta iTre (Alberto, Stefano, Lorenzo), terzetto di campioni in carica. Gli sfidanti di turno invece erano i Gazzaniga, composta dai fratelli Igor e Mattia insieme al padre Ivano. Una puntata in cui, in verità, i campioni si sono sempre dimostrati solitamente al comando, riuscendosi a confermare all'Intesa vincente con sole 6 parole. ITre, insomma, continuano a vincere spesso però senza convincere (va detto che gli avversari di turno, in questo caso, non erano però dei più ferrati). Tant'è, all'Ultima- il gioco finale dove in ballo c'è il montepremi - si sono presentati con una vincita potenziale pari a 135mila euro, cifra che via via è stata tagliata fino a 8.438 euro.