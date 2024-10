Roma, orgoglio Juric: “Da tempo non giocavamo così con l’Inter” (Di domenica 20 ottobre 2024) La Roma non riesce a fermare l’Inter: sconfitta di misura all’Olimpico per la truppa di Ivan Juric Un gol di Lautaro Martinez decide il posticipo domenicale dell’ottava giornata di campionato, Roma ko contro l’Inter. Ivan Juric (LaPresse) -Calciomercato.itNon fa drammi Ivan Juric dopo la sconfitta della sua Roma. Il tecnico giallorosso però non manca di sottolineare le pecche e gli aspetti da migliorare della sua squadra dopo la vittoria dell’Inter sul campo della Roma. Ai microfoni di Dazn, il tecnico giallorosso ha ammesso: “Siamo partiti timorosi, i primi quindici minuti non mi sono piaciuti”. Poi la Roma di Ivan Juric ha “fatto bene fino al gol, che è stato un incidente”. Fino a quel momento “abbiamo giocato bene, creando occasioni che non siamo riusciti a sfruttare”. Calciomercato.it - Roma, orgoglio Juric: “Da tempo non giocavamo così con l’Inter” Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Lanon riesce a fermare: sconfitta di misura all’Olimpico per la truppa di IvanUn gol di Lautaro Martinez decide il posticipo domenicale dell’ottava giornata di campionato,ko contro. Ivan(LaPresse) -Calciomercato.itNon fa drammi Ivandopo la sconfitta della sua. Il tecnico giallorosso però non manca di sottolineare le pecche e gli aspetti da migliorare della sua squadra dopo la vittoria delsul campo della. Ai microfoni di Dazn, il tecnico giallorosso ha ammesso: “Siamo partiti timorosi, i primi quindici minuti non mi sono piaciuti”. Poi ladi Ivanha “fatto bene fino al gol, che è stato un incidente”. Fino a quel momento “abbiamo giocato bene, creando occasioni che non siamo riusciti a sfruttare”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juric rammaricato : «Ottima gara della Roma. Regalato gol all’Inter» - Tutto il resto sono chiacchiere. Penso che il pubblico era contento su tante cose, noi dobbiamo far ei risultati per ricomporre l’ambiente. Sono convinto che se continuano così faremo anche i risultati. Con l’Inter non è facile e poi penso che questa sera abbiamo limitato l’Inter quasi su tutto, facendo una partita molto seria. (Inter-news.it)

Roma - Juric : "Dybala non può correre all'indietro - ma c'è chi fa ancora fatica a capire i meccanismi" - Prima sconfitta sulla panchina della Roma per Ivan Juric, che cade nel big match dell`Olimpico contro l`Inter deciso da un gol di Lautaro Martinez.... (Calciomercato.com)

Roma Inter - Juric : «Era da tempo che la Roma non giocava così contro l’Inter. Se facciamo risultati la situazione cambierà» - Ecco le parole del tecnico giallorosso: LA PARTITA – «Penso che abbiamo […]. Il tecnico della Roma ha parlato dopo il fischio finale della partita dell’Olimpico contro la Roma, valida per l’ottava giornata di Serie A Ivan Juric, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN in occasione della partita casalinga contro l’Inter allo Stadio Olimpico. (Calcionews24.com)