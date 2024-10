Roma-Inter 0-1: il tabellino (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma-Inter 0-1: il tabellino Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño (78` Hermoso); Celik, Cristante (78` Le Fèe), Konè, Za Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024)0-1: il(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño (78` Hermoso); Celik, Cristante (78` Le Fèe), Konè, Za

Pagelle Roma-Inter 0-1 - voti e tabellino Serie A 2024/2025 - The post Pagelle Roma-Inter 0-1, voti e tabellino Serie A 2024/2025 appeared first on SportFace. NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. All’Olimpico il primo tempo è molto equilibrato e i campioni d’Italia incontrano difficoltà, con un palo per parte e un rosso chiesto dai nerazzurri per un fallo da ultimo uomo non visto dall’arbitro. (Sportface.it)

Highlights e gol Roma-Inter 0-1 : Serie A 2024/2025 (VIDEO) - twitter. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. . All’Olimpico partita intensa con un palo per parte nel primo tempo e proteste nerazzurre per un fallo non visto con possibile rosso per Cristante. Nella ripresa su una disattenzione giallorossa con Zalewski che cade il contropiede ospite è fruttuoso grazie alla botta di Lautaro Martinez che è decisivo. (Sportface.it)

Serie A - Roma- Inter 0-1 - In classifica, con questa vittoria, l’Inter sale al secondo posto a 17 punti, due dietro il Napoli. L’Inter ha battuto la Roma 1-0 nel posticipo domenicale dell’ottava giornata di Serie A. Decisiva la rete di Lautaro Martinez al 60esimo minuto. Roma nona a 10 punti. . Da segnalare tra i nerazzurri anche gli infortuni muscolari di Calhanoglu e Acerbi, a rischio per le prossime sfide di Champions ... (Lapresse.it)