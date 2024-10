Red Canzian e il tumore del polmone, l?oncologo de Marinis: «Ecco perché si è riattivato dopo 17 anni» (Di domenica 20 ottobre 2024) «Red Canzian è stato operato al polmone per una metastasi polmonare da melanoma, non per un tumore primitivo polmonare». Il dott. Filippo de Marinis, direttore della Divisione Ilmessaggero.it - Red Canzian e il tumore del polmone, l?oncologo de Marinis: «Ecco perché si è riattivato dopo 17 anni» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di domenica 20 ottobre 2024) «Redè stato operato alper una metastasi polmonare da melanoma, non per unprimitivo polmonare». Il dott. Filippo de, direttore della Divisione

“Un mese dopo l’asportazione di un pezzo di polmone per tumore maligno - facevo le prove del mio tour con le flebo” : il miracoloso Red Canzian - Ma non è tutto ci sono anche state altre occasioni in cui Canzian ha sfiorato la morte: “Una volta, dopo un concerto, ero in macchina con Roby (Facchinetti, ndr. Pero? ogni giorno faccio un’ora di corsa, sul tapis roulant e va- do in bicicletta. Nel 2018 compare una macchia nel polmone: “Tumore maligno, mi asportarono un pezzo di polmone, ma un mese dopo partiva una mia tourne?e, ho fatto le ... (Ilfattoquotidiano.it)