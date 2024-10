Raid Israele su Beirut, raffica di razzi dal Libano (Di domenica 20 ottobre 2024) Le Idf: "Uccisi 3 comandanti di Hezbollah". Gaza, Raid su Beit Lahiya: "87 morti" Raid israeliani hanno colpito stamani la periferia sud della capitale libanese Beirut, storica roccaforte di Hezbollah. A riferirlo è l'agenzia libanese Nna che parla di una serie di Raid contro varie zone, in particolare quelle di Haret-Hreik e Hadath. Secondo altri Sbircialanotizia.it - Raid Israele su Beirut, raffica di razzi dal Libano Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Le Idf: "Uccisi 3 comandanti di Hezbollah". Gaza,su Beit Lahiya: "87 morti"israeliani hanno colpito stamani la periferia sud della capitale libanese, storica roccaforte di Hezbollah. A riferirlo è l'agenzia libanese Nna che parla di una serie dicontro varie zone, in particolare quelle di Haret-Hreik e Hadath. Secondo altri

Ennesimo raid di Israele su Beirut : colpito un centro di comando di Hezbollah - . L’esercito israeliano ha affermato di aver effettuato un attacco stamane contro un centro di comando di Hezbollah e un sito di armi sotterraneo a Beirut. . «Stamattina, aerei militari hanno colpito un centro di comando del quartier generale dell’intelligence di Hezbollah e un laboratorio sotterraneo per la produzione di armi», ha affermato l’esercito in una nota. (Gazzettadelsud.it)

Media Libano - 'raid aerei israeliani nel sud di Beirut' - "Aerei nemici (israeliani) hanno effettuato due attacchi questa mattina sui sobborghi meridionali di Beirut, uno dei quali ha colpito un edificio residenziale a Haret Hreik", vicino a una moschea e a un ospedale, ha riferito l'agenzia di stampa nazionale Nna. L'Aeronautica militare israeliana ha lanciato questa mattina due raid nel sud di Beirut dopo che l'esercito (Idf) aveva avvertito i civili ... (Quotidiano.net)

Raid su Beirut e la Beka’a - con bombe made in Usa - L’avvertimento era arrivato ieri nella tarda mattinata, diretto ai residenti di alcuni palazzi nella Dahieh, il pezzo di Beirut sud dove vive la comunità sciita e quartier generale di Hezbollah […] The post Raid su Beirut e la Beka’a, con bombe made in Usa first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto.it)