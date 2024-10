Pattinaggio artistico, Skate America 2024: Higuchi vince il singolo femminile, il duo Miura/Kihara trionfa nell’artistico (Di domenica 20 ottobre 2024) Secondo giorno di competizioni e primi verdetti al Credit Union of Texas Event Center di Allen, nei sobborghi di Dallas, dove è in corso di svolgimento l’edizione 2024 di Skate America, prima prova valida per l’ISU Grand Prix di Pattinaggio artistico La competizione inaugurale della giornata, ovvero quella della danza ritmica, ha regalato subito un risultato a sorpresa con la coppia inglese Lilah Fear/Lewis Gibson che si è classificata al primo posto davanti ai campioni del mondo Madison Chock/Evan Bates, favoritissimi della vigilia. La coppia Americana è stata protagonista di una caduta al termine della sequenza coreografica che è costata loro quasi una decina di punti, tra il voto negativo sull’esecuzione e la penalizzazione dovuta alla caduta stessa. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Secondo giorno di competizioni e primi verdetti al Credit Union of Texas Event Center di Allen, nei sobborghi di Dallas, dove è in corso di svolgimento l’edizionedi, prima prova valida per l’ISU Grand Prix diLa competizione inaugurale della giornata, ovvero quella della danza ritmica, ha regalato subito un risultato a sorpresa con la coppia inglese Lilah Fear/Lewis Gibson che si è classificata al primo posto davanti ai campioni del mondo Madison Chock/Evan Bates, favoritissimi della vigilia. La coppiana è stata protagonista di una caduta al termine della sequenza coreografica che è costata loro quasi una decina di punti, tra il voto negativo sull’esecuzione e la penalizzazione dovuta alla caduta stessa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pattinaggio artistico - Wakaba Higuchi rimonta e vince Skate America. Malinin tallonato da Miura - 22), della statunitense Isabeau Levito (194. 77 per i components) della gara odierna, grazie a cui ha operato il sorpasso ai danni della connazionale Rinka Watanabe (195. Rinka Watanabe ha concluso in seconda posizione: la 22enne, terza agli ultimi Four Continents, ha ben interpretato la Maria de Buenos Aires, riuscendo a ottenere il terzo parziale nel segmento di gara (128. (Oasport.it)

Pattinaggio artistico - Riku Miura e Ryuichi Kihara vincono Skate America - Riku Miura e Ryuichi Kihara hanno vinto la gara riservata alle coppie d’artistico a Skate America, prima tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico. 73), che di fronte al proprio pubblico ci sono lasciati alle spalle i connazionali Alisa Efimova e Misha Mitrofanov (191. 23. 79). 87 per i components), mentre Kam/O’Shea si sono fermati a 131. (Oasport.it)

Pattinaggio artistico - Fear e Gibson in testa dopo la rhythm dance di Skate America. Chock e Bates inseguono - I vice campioni d’Europa e quarti agli ultimi Mondiali si sono distinti sulle note di Le Freak e Superstition, impressionando in maniera brillante dopo aver vinto poche settimane fa il Nebelhorn Trophy a Oberstdorf. 23 per la parte tecnica e 47. 56 (47. Lilah Fear e Lewis Gibson hanno primeggiato nella rhythm dance che ha aperto la seconda giornata di Skate America, tappa del Grand Prix di ... (Oasport.it)