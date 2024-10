Pagelle MotoGp: Marquez fenomeno in Australia. Pecco bravo, ma non basta (Di domenica 20 ottobre 2024) Phillip Island, 20 ottobre 2024 – Super vittoria di Marquez, al Gp dell’Australia, mentre Martin (secondo con la sua Ducati Pramac) torna ad allungare su Bagnaia nella classifica mondiale. Da applausi Di Giannantonio e Morbidelli. Marc Marquez 10 E’ un fenomeno assoluto. Sta tornando l’invincibile che per anni ha portato a casa gare, Mondiali e sorpassi da far paura. Gara fenomenale. Recupera una partenza con handicap e vince di prepotenza. Jorge Martin 8,5 Ha avuto la possibilità di vincere e ha smesso di fare calcoli sui punti per tenere a distanza Bagnaia. Un paio di volte però rischia di complicarsi la vita e se vuoi vincere il Mondiale non te lo puoi permettere. Pecco Bagnaia 8 Porta a casa comunque il massimo. Ma sicuramente non è felice come dice. Sport.quotidiano.net - Pagelle MotoGp: Marquez fenomeno in Australia. Pecco bravo, ma non basta Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Phillip Island, 20 ottobre 2024 – Super vittoria di, al Gp dell’, mentre Martin (secondo con la sua Ducati Pramac) torna ad allungare su Bagnaia nella classifica mondiale. Da applausi Di Giannantonio e Morbidelli. Marc10 E’ unassoluto. Sta tornando l’invincibile che per anni ha portato a casa gare, Mondiali e sorpassi da far paura. Gara fenomenale. Recupera una partenza con handicap e vince di prepotenza. Jorge Martin 8,5 Ha avuto la possibilità di vincere e ha smesso di fare calcoli sui punti per tenere a distanza Bagnaia. Un paio di volte però rischia di complicarsi la vita e se vuoi vincere il Mondiale non te lo puoi permettere.Bagnaia 8 Porta a casa comunque il massimo. Ma sicuramente non è felice come dice.

