Nigeriano senza biglietto pesta verificatrice Cotral: denunciato a piede libero

L' episodio si è verificato il 16 ottobre ai danni di una donna di 41 anni che stava semplicemente facendo il suo lavoro a bordo di un autobus Cotral della linea Castel Madama – Tivoli Colpita a pugni sul volto dal passeggero trovato a bordo del bus senza biglietto, la lavoratrice è stata costretta alle

Cotral - verificatrice chiede il biglietto a bordo : pestata da un passeggero. «Mi stava cavando gli occhi con le mani» - «Mi stava cavando gli occhi con le mani, era su di me come una furia, se non fosse intervenuto l?autista sarei morta». Valentina O., giovane verificatrice del Cotral è ancora... (Ilmessaggero.it)