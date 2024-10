Napolipiu.com - Nicolosi su Empoli-Napoli: “Contatto Buongiorno-Colombo? Non c’è rigore”

(Di domenica 20 ottobre 2024) La talent arbitrale Manuelachiarisce l’episodio in diretta su DAZN Durante la sfida tra, si sono sollevate proteste da parte dell’per un possibilesu Lorenzo, a seguito di uncon Alessandro. Manuela, nota talent arbitrale, ha fornito il suo parere in diretta su DAZN, affermando chiaramente che “iltra i due c’è, masi lascia cadere: non è assolutamente calcio di”. L’episodio, che aveva acceso gli animi sugli spalti e tra i tifosi, è stato quindi valutato come non sufficiente per concedere un penalty. La talent arbitrale ha ribadito come, in situazioni del genere, sia importante valutare la dinamica complessiva e non solo ilfisico. L'articolosu: “? Non c’è” proviene da Calcio, notizie supiu.com.