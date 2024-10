Morte in stazione e la sicurezza a Verona ora è un caso politico nazionale. Zivelonghi: «Forze dell'ordine sempre in prima linea» (Di domenica 20 ottobre 2024) Il sindaco di Verona Damiano Tommasi è impegnato in queste ore a Chicago dove oggi, domenica 20 ottobre, è previsto il suo intervento alla prima edizione di Vinitaly Usa. Su espressa indicazione del primo cittadino di Verona, sin dalle prime ore di stamattina, l’assessora alla sicurezza Stefania Veronasera.it - Morte in stazione e la sicurezza a Verona ora è un caso politico nazionale. Zivelonghi: «Forze dell'ordine sempre in prima linea» Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il sindaco diDamiano Tommasi è impegnato in queste ore a Chicago dove oggi, domenica 20 ottobre, è previsto il suo intervento allaedizione di Vinitaly Usa. Su espressa indicazione del primo cittadino di, sin dalle prime ore di stamattina, l’assessora allaStefania

La Basilica di San Zeno a Verona : una storia che affonda le sue radici prima dell’anno Mille - . È una delle più importanti Basiliche venete, nonché della città di Verona. Stiamo parlando della Basilica di San Zeno Maggiore. Nell’ambito del nostro viaggio fra i principali luoghi di culto presenti in Italia, una tappa quasi obbligatoria in Veneto è quella a Verona. . . Questa Basilica viene annoverata fra i principali capolavori di architettura medievale presenti. (Lalucedimaria.it)

A Verona la prima tappa della tournèe nazionale dell'European National Ballet con Jana Salenko - L’European Classical Ballet annuncia una inedita tournée italiana: la compagnia internazionale si esibirà in via eccezionale con Jana Salenko, prima ballerina del Berlin State Ballet. Insieme, dall'1 al 6 novembre, porteranno nei teatri di Firenze, Mantova, Milano, Padova, Verona e Torino tre... (Veronasera.it)

Prima vittoria piena in stagione per Rana Verona che sbanca il PalaSavelli - Primo successo pieno in stagione per Rana Verona che, sul campo della neopromossa Grottazzolina, nella serata di sabato ha chiuso la pratica in tre set ed è salita a quota 5 punti in classifica dopo le prime tre giornate di SuperLega. Al PalaSavelli di Porto San Giorgio, la squadra di coach... (Veronasera.it)