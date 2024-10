Messina-Monopoli oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la decima giornata del girone C di/2025. Momento di leggera flessione per i pugliesi, che dopo il pareggio a Crotone dell’ultimo turno sono scivolati al terzo posto, a -2 dal Benevento e -1 dall’Audace Cerignola. Tornare al successo in trasferta non sarà facile per i biancoverdi, ma l’impegno in Sicilia è alla portata.: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 20 ottobre alle ore 17.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 256 e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.in tv:/25 SportFace.