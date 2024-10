Impresaitaliana.net - Maternità, Federconsumatori: “La gestazione per altri diventa reato universale”

Leggi tutta la notizia su Impresaitaliana.net

(Di domenica 20 ottobre 2024) L’associazione a tutela dei consumatori non ha dubbi: “Sullanorma anacronistica, dal forte valore simbolico e identitario, che ci colloca sempre più distanti dal panorama civile internazionale” “È passata mercoledì, in via definitiva, la proposta di legge che ha reso laper(GPA) un “”, vale a dire unperseguibile in Italia anche se praticata all’estero da cittadini o cittadine italiane. Al di là dei dubbi sull’applicabilità dal punto di vista giuridico, già sollevata da molti, rimane il fatto che, in termini etici e sociali, si tratta di un provvedimento inaccettabile, ai limiti del surreale, che ci colloca fuori dal panorama civile internazionale”. Così lache commenta la normativa in tema di