Maltempo, Coldiretti: "Sacchi di sabbia posizionati a protezione delle strutture dell'Agriturismo" (Di domenica 20 ottobre 2024) Coldiretti ha definito "ore drammatiche", quelle nel corso di domenica 20, "nella zona dell'Argentano della frazione di Campotto", con particolare attenzione alla "situazione nei pressi dell'Agriturismo Agrilocanda di Tundo Sebastiano, di fronte al quale si stanno riversando le acque del fiume Ferraratoday.it - Maltempo, Coldiretti: "Sacchi di sabbia posizionati a protezione delle strutture dell'Agriturismo" Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024)ha definito "ore drammatiche", quelle nel corso di domenica 20, "nella zona'Argentanoa frazione di Campotto", con particolare attenzione alla "situazione nei pressiAgrilocanda di Tundo Sebastiano, di fronte al quale si stanno riversando le acque del fiume

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Toscana - Coldiretti e Confagricoltura : “Danni pesantissimi” - Dall’inizio dell’anno sono 63 i nubifragi che hanno colpito la regione, il 75% in più rispetto allo scorso anno. Bene fa il governatore Eugenio Giani a chiedere lo stato di emergenza nazionale per facilitare l’accesso agli aiuti necessari. Situazione critica anche nel senese nelle zone di Pian di Cusona a San Gimignano, a Monteriggioni e Sovicille e nel pistoiese a causa di alcune frane”. (Corrieretoscano.it)

Maltempo e dissesti idrogeologici in montagna - Coldiretti : “Gli agricoltori sono i custodi naturali” - “La presenza degli agricoltori e delle loro attività – sottolinea il presidente di Coldiretti Bergamo Gabriele Borella – è una delle prime forme di difesa contro il degrado del suolo. Va rivisto anche il nostro rapporto con la natura, che non può essere considerata un museo intoccabile. L’agricoltore, attraverso una gestione sostenibile del territorio, funge da custode naturale, proteggendo il ... (Bergamonews.it)

Raccolta del riso - allerta Coldiretti : "Maltempo - si vive alla giornata" - Anche le rese potrebbero subire qualche contraccolpo, benché sia ancora presto per pronunciarsi. . Nel complesso, il 2024 non andrà in archivio come uno degli anni migliori per la risicoltura. È incognita anche sulle rese. Si vive alla giornata". Le maxi risottate nel pentolone da 50 chili, rigorosamente preparate col Carnaroli doc, si confermano le principali attrazioni dell’evento, che ... (Ilgiorno.it)