Maltempo, Bologna sott'acqua: arriva la colonna trentina (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Maltempo di queste ultime ore ha causato numerosi problemi nella zona di Bologna dove questa mattina, domenica 20 ottobre, è arrivata una prima colonna mobile della Protezione civile trentina chiamata a dare man forte per gli interventi determinati da allagamenti e fuoriuscite di corsi d'acqua

Bologna e l’emergenza maltempo : il sindaco chiede interventi immediati da miliardi - Durante il suo intervento, il sindaco ha nuovamente ribadito che servono miliardi di euro per mettere in sicurezza la città e le aree circostanti. Sebbene la gravità della situazione in città stia rientrando, persiste un problema di allagamenti in cantine e strade, con alberi caduti che ostacolano la mobilità e la sicurezza. (Gaeta.it)

Maltempo - cancellazioni e limitazioni dei treni sulla Bologna- Pistoia. Linea interrotta tra Marradi e Faenza - Firenze, 20 ottobre 2024 – L’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Toscana, ma soprattutto sull’Emilia Romagna, causa disagi per chi utilizza le linee ferroviarie locali. Circolazione regolare invece sulla rete ad Alta velocità. Lo si apprende dal sito di Trenitalia. I treni regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso. (Lanazione.it)

Maltempo in Emilia-Romagna - un morto in provincia di Bologna - Strade allagate in Emilia-Romagna (Ansa). twitter. L’esondazione dei fiumi in Emilia-Romagna è proseguita nel corso della notte, con l’alluvione che si è estesa dall’area metropolitana di Bologna, interessando le province di Modena, Reggio Emilia, Piacenza e Ravenna. Oggi allerta arancione in cinque regioni, gialla in 13 Sulla base delle previsioni disponibili, è stata valutata per la giornata ... (Lettera43.it)