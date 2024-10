Liverpool-Chelsea: dove vederla, orario e probabili formazioni (Di domenica 20 ottobre 2024) Ad Anfield andrà in scena la sfida di Premier League Liverpool-Chelsea: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra si giocherà la gara valevole per l’8ª giornata di Premier League tra Liverpool-Chelsea. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni Calcionews24.com - Liverpool-Chelsea: dove vederla, orario e probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Ad Anfield andrà in scena la sfida di Premier League: le ultimissime diconvedere il match in tv Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra si giocherà la gara valevole per l’8ª giornata di Premier League tra. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’vedere la sfida. Le

Pronostico Liverpool-Chelsea : Analisi e Quote della Partita (20 Ottobre 2024) - Nonostante il buon controllo del gioco, la squadra ha faticato a trovare la rete contro una squadra che ha giocato in 10 uomini. I Reds sono ben organizzati e difficilmente concedono spazi, mentre il Chelsea continua a soffrire nelle partite contro i top club. 5 potrebbe essere interessante. Di seguito, analizziamo il contesto e le probabili formazioni, proponendo un pronostico ottimizzato per le ... (Pronosticipremium.com)

