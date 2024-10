LIVE Monza-Milano 1-2 Superlega volley in DIRETTA: Allianz di nuovo in vantaggio, 22-25 (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-25 REGGERS! Ancora vincente da seconda linea l’opposto belga che regala il set a Milano! 22-24 Vincente la parallela di Reggers da seconda linea 22-23 Errore al servizio Milano 21-23 Errore al servizio Monza 21-22 Mano out Marttila in pipe 20-22 Diagonale di Reggers da zona 2 20-21 Invasione Milano 19-21 La pipe di Marttila 18-21 Primo tempo Schnitzer 18-20 Errore al servizio Milano 17-20 Murooooooooooo Reggeeeeeeeers 17-19 Errore al servizio Monza 17-18 Invasione Milano 16-18 Mano out Di Szwarc da zona 2 15-18 Diagonale vincente di Marttila da zona 2 14-18 Mano out Barotto da zona 2 14-17 La parallela di Szwarc da sexconda linea 13-17 Mano out Barotto da zona 2 13-16 Primo tempo Caneschi 13-15 Muroooooooooo Di Martinooooooooooo 12-15 Errore al servizio Milano 11-15 Diagonale di Reggers da zona 2 11-14 Szwarc vincente dalla seconda ... Oasport.it - LIVE Monza-Milano 1-2 Superlega volley in DIRETTA: Allianz di nuovo in vantaggio, 22-25 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-25 REGGERS! Ancora vincente da seconda linea l’opposto belga che regala il set a! 22-24 Vincente la parallela di Reggers da seconda linea 22-23 Errore al servizio21-23 Errore al servizio21-22 Mano out Marttila in pipe 20-22 Diagonale di Reggers da zona 2 20-21 Invasione19-21 La pipe di Marttila 18-21 Primo tempo Schnitzer 18-20 Errore al servizio17-20 Murooooooooooo Reggeeeeeeeers 17-19 Errore al servizio17-18 Invasione16-18 Mano out Di Szwarc da zona 2 15-18 Diagonale vincente di Marttila da zona 2 14-18 Mano out Barotto da zona 2 14-17 La parallela di Szwarc da sexconda linea 13-17 Mano out Barotto da zona 2 13-16 Primo tempo Caneschi 13-15 Muroooooooooo Di Martinooooooooooo 12-15 Errore al servizio11-15 Diagonale di Reggers da zona 2 11-14 Szwarc vincente dalla seconda ...

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Monza-Milano, Superlega volley in DIRETTA: il derby lombardo promette scintille - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la quarta giornata di Superlega tra Mint Vero ... (oasport.it)

Mint Vero Volley Monza, un’arma in più per il derby - E' tempo di derby in casa MINT Vero Volley Monza L'articolo Mint Vero Volley Monza, un’arma in più per il derby proviene da Gusvolley.it. (msn.com)

Allianz Milano sfida i campioni d’Europa di Trento: una gara ad alto tasso di emozioni - L’Allianz Cloud di Milano si prepara a ospitare un altro appuntamento imperdibile per gli amanti del volley: Allianz Milano sfida i campioni d’Europa dell’Itas Trentino nella SuperLega Credem Banca. L ... (milanosportiva.com)