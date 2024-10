Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: Sainz prova la rimonta su Leclerc! Verstappen e Norris in bagarre

(Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48° giro/56 Reagiscee rispediscea 5 secondi secchi. 48° giro/56 Giro veloce per Colapinto con la Williams, che è decimo. 47° giro/56 CHE CORPO A CORPO!difende tre volte l’interno e non fa passare! 47° giro/56è stato formidabile con gomme medie, mentre con le hard ha fatto più fatica in termini di costanza. 47° giro/56CI CREDE! Si porta a 4.6 da! Mancano ancora 10 tornate, gara imprevedibile! 46° giro/56sinora non ha ancora tentato l’attacco su. 46° giro/56mantiene 5.2 su, sta gestendo un ampio vantaggio. 45° giro/56 Russell, con gomme nuove, firma il giro veloce e si prende il punto di bonus. Per fortuna che verrà abolito nel 2025. 44° giro/56 Continua ladi: 5.2 dain scia a