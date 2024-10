Liga 2024/2025, Barcellona irresistibile: manita al Siviglia, doppietta di Lewandowski (Di domenica 20 ottobre 2024) È un Barcellona stellare quello che travolge il Siviglia nella decima giornata della Liga 2024/2025. Prestazione maiuscola degli uomini di Flick, che battono gli andalusi per 5-1 e mantengono la testa della classifica a +3 sul Real Madrid. A sbloccare il risultato è il solito Lewandowski su rigore al 24?, con il raddoppio che arriva appena quattro minuti dopo con il bel tiro di prima dal limite di Pedri. Nel finale di prima frazione, ancora Lewandowski con una deviazione da rapace d’area sigla il 3-0. Pablo Torre trova la via del gol all’82’ con un tiro da dentro l’area, prima del gol della bandiera di Muzambo. non è ancora finita, però, perché c’è spazio anche per il secondo gol di Torre, un cross dalla trequarti da calcio di punizione che si infila alle spalle di Nyland senza che nessun giocatore la tocchi. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) È unstellare quello che travolge ilnella decima giornata della. Prestazione maiuscola degli uomini di Flick, che battono gli andalusi per 5-1 e mantengono la testa della classifica a +3 sul Real Madrid. A sbloccare il risultato è il solitosu rigore al 24?, con il raddoppio che arriva appena quattro minuti dopo con il bel tiro di prima dal limite di Pedri. Nel finale di prima frazione, ancoracon una deviazione da rapace d’area sigla il 3-0. Pablo Torre trova la via del gol all’82’ con un tiro da dentro l’area, prima del gol della bandiera di Muzambo. non è ancora finita, però, perché c’è spazio anche per il secondo gol di Torre, un cross dalla trequarti da calcio di punizione che si infila alle spalle di Nyland senza che nessun giocatore la tocchi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Highlights e gol Alaves-Barcellona 0-3 : Liga 2024/25 (VIDEO) - Una tripletta di Lewandowski regala i tre punti ai blaugrana, che consolidano così il primo posto in classifica. Di seguito le azioni salienti e i gol della partita. . Gli highlights e le azioni salienti di Alaves-Barcellona 0-3, match della nona giornata di Liga 2024/2025. L’unica nota stonata del Barca è l’infortunio dopo sei minuti di Ferran Torres. (Sportface.it)

Liga 2024/25 - il Barcellona travolge l’Alaves 3-0 : Lewandowski decisivo con la tripletta - . Al 7? Lewandowski inizia il suo show e sfrutta un calcio piazzato di Raphinha per firmare l’1-0 di testa. Al 22? il raddoppio: Raphinha è sempre l’assist man, ma stavolta fa molto di più: scappa via sulla sinistra, entra in area e serve una palla d’oro al polacco che deve solo appoggiare in rete. (Sportface.it)

Formazioni ufficiali Alaves-Barcellona - Liga 2024/2025 - Ecco le scelte dei due allenatori. Con il Real Madrid alle calcagna che continua a vincere, la squadra di Flick va alla ricerca dei tre punti per tenere a debita distanza i rivali e per blindare il primo posto almeno per altre due settimane. FORMAZIONI UFFICIALI ALAVES-BARCELLONA ALAVES: In attesa BARCELLONA: In attesa The post Formazioni ufficiali Alaves-Barcellona, Liga 2024/2025 appeared ... (Sportface.it)