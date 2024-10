Le rotte migratorie verso l’Europa: via mare e via terra, tra rischi e speranze (Di domenica 20 ottobre 2024) L’immigrazione verso l’Europa ha assunto un ruolo centrale nel dibattito pubblico e nelle politiche internazionali, con milioni di persone che ogni anno cercano di raggiungere il continente in cerca di sicurezza, opportunità economiche e migliori condizioni di vita. Le rotte utilizzate dai migranti per raggiungere l’Europa variano in base alla loro provenienza geografica e alla disponibilità di accesso, e si distinguono principalmente in rotte via mare e via terra. Le rotte marittime, come quella del Mediterraneo centrale, sono notoriamente pericolose, con un elevato rischio di naufragi dovuto alla precarietà delle imbarcazioni. Altri percorsi marittimi includono la rotta del Mediterraneo orientale e quella del Mediterraneo occidentale, che conducono rispettivamente verso le coste della Grecia e della Spagna. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L’immigrazioneha assunto un ruolo centrale nel dibattito pubblico e nelle politiche internazionali, con milioni di persone che ogni anno cercano di raggiungere il continente in cerca di sicurezza, opportunità economiche e migliori condizioni di vita. Leutilizzate dai migranti per raggiungerevariano in base alla loro provenienza geografica e alla disponibilità di accesso, e si distinguono principalmente inviae via. Lemarittime, come quella del Medineo centrale, sono notoriamente pericolose, con un elevatoo di naufragi dovuto alla precarietà delle imbarcazioni. Altri percorsi marittimi includono la rotta del Medineo orientale e quella del Medineo occidentale, che conducono rispettivamentele coste della Grecia e della Spagna.

