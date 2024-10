Gaeta.it - Lavori di emergenza sulla statale Aurelia a Borghetto di Vara: la frana costringe alla chiusura

(Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’legata a un peggioramento delladi, un comune della provincia della Spezia, ha portatointegrale della strada dalle prime ore del mattino. Le intense piogge delle ultime ore hanno fatto aumentare il livello del fiume, il quale ha eroso il terreno sottostante, rendendo necessarie opere di consolidamento. I, gestiti da Anas, mirano a ripristinare al più presto il transito, almeno in forma di senso unico alternato, per minimizzare i disagipopolazione e alle attività commerciali. Situazione attuale dellae intervento in corso Laè stata aggravata dalle recenti precipitazioni, che hanno innalzato il livello del fiume, evidenziando una criticità e creando un pericolo per la sicurezza stradale.