La Promessa Anticipazioni 21 ottobre 2024: Don Alonso è pronto a stanare chi ha tentato di uccidere Curro!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap in onda il 21 ottobre 2024 su Rete4. Nell'episodio Don Alonso avrà una sola idea in testa: stanare chi ha tentato di uccidere Curro.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 ottobre 2024 : Segreti svelati e decisioni inattese sconvolgono il Paradiso! - Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 21 ottobre 2024 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo che Matteo tornerà dalla Francia ufficialmente fidanzato con Maria mentre Umberto rivelerà a Tancredi la verità sull'affare Hoffer. (Comingsoon.it)

Cartabianca di domenica : anticipazioni e ospiti della prima puntata del 20 ottobre 2024 - Oltre a Bianca Berlinguer, saranno presenti in studio giornalisti e opinionisti di spicco, tra cui Concita De Gregorio e Francesca Barra, pronti a confrontarsi sulle questioni più attuali. Il confronto dei vari punti di vista proverà a chiarire le implicazioni politiche e sociali di questa situazione. (Gaeta.it)

Verissimo - gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi - domenica 20 ottobre 2024 - E ritratto di famiglia anche per l’ex pugile Clemente Russo presente con la moglie Laura Maddaloni e le loro tre figlie. Alla vigilia del suo 77esimo compleanno sarà ospite Riccardo Fogli con la moglie Karin e la loro Michelle. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. (Tpi.it)