Juventus, la vittoria non basta: il fantasma di Allegri sulla panchina (Di domenica 20 ottobre 2024) La Juventus vince nel finale contro la Lazio una gara tiratissima, altro risultato positivo per Thiago Motta ma con l’ombra di Allegri alle spalle Rispetto allo scorso anno, nel campionato attuale di Serie A, molte cose sono cambiate ed è innegabile. Sembra esserci maggior equilibrio tra le forze in campo, al punto che non è così scontato stabilire chi possa farsi carico del ruolo effettivo di squadra da battere. Ci sono state modifiche nell’assetto delle panchine, con la sola Inter campione d’Italia rimasta con Simone Inzaghi al timone. Napoli, Milan, Juventus, hanno cambiato tutte condottiero. In bianconero, non c’è più Massimiliano Allegri. Ma quella del livornese è una presenza che sullo sfondo si avverte sempre. Massimiliano Allegri (fonte: © LaPresse) – Calciomercato. Calciomercato.it - Juventus, la vittoria non basta: il fantasma di Allegri sulla panchina Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Lavince nel finale contro la Lazio una gara tiratissima, altro risultato positivo per Thiago Motta ma con l’ombra dialle spalle Rispetto allo scorso anno, nel campionato attuale di Serie A, molte cose sono cambiate ed è innegabile. Sembra esserci maggior equilibrio tra le forze in campo, al punto che non è così scontato stabilire chi possa farsi carico del ruolo effettivo di squadra da battere. Ci sono state modifiche nell’assetto delle panchine, con la sola Inter campione d’Italia rimasta con Simone Inzaghi al timone. Napoli, Milan,, hanno cambiato tutte condottiero. In bianconero, non c’è più Massimiliano. Ma quella del livornese è una presenza che sullo sfondo si avverte sempre. Massimiliano(fonte: © LaPresse) – Calciomercato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bonucci sul passaggio al Milan : “Lasciai la Juventus per colpa di Allegri” - Leonardo Bonucci torna a parlare, questa volta attraverso i microfoni di Sky Sport, raccontando la motivazione del suo passaggio al Milan. (Pianetamilan.it)

Bonucci : "La Juventus di Thiago Motta mi diverte - obbligatorio sostituire Bremer a gennaio. Su Allegri e Sarri.." - L`ex difensore e capitano della Juventus Leonardo Bonucci – ritiratosi al termine dell`ultima stagione spesa tra le fila di Union Berlino... (Calciomercato.com)

Adani - stoccata ad Allegri dopo Lipsia-Juventus di Champions League | VIDEO - La Juventus di Thiago Motta ha vinto in rimonta in casa del Lipsia e Daniele Adani ha rifilato una stoccata a Massimiliano Allegri. Il video . Il video La Juventus di Thiago Motta ha vinto in rimonta, 2-3, in casa del RB Lipsia in occasione della seconda partita della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 e Daniele Adani non ha perso tempo per rifilare una stoccata a Massimiliano ... (Pianetamilan.it)